(ANSA) - ROMA, 09 NOV - Le "disposizioni che determinano maggiori entrate" seguono la stessa direzione delle risorse, concentrate solo sul prossimo esercizio: "solo una parte presenta carattere strutturale dal momento che nel 2027 le entrate permanenti rappresentano circa il 30 per cento del totale a fronte di un 25 per cento di entrate temporanee e di un 45 per cento costituiti da anticipi di gettito destinati a tradursi in minori entrate negli anni successivi". Lo evidenzia la Corte dei conti in audizione alle commissioni Bilancio di Camera e Senato sulla manovra. "Il venire meno delle entrate temporanee è idoneo a configurare oneri impliciti per le manovre successive, ove si intenda continuare a finanziare una o più delle misure temporanee previste nella manovra di bilancio", osserva la magistratura contabile, spiegando che "in sostanza, il complesso delle misure appare orientato a soddisfare il fabbisogno della copertura dei singoli interventi più che a consolidare la base imponibile dei tributi". "Nel complesso va positivamente considerato l'effetto diretto ad una moderata ridistribuzione delle risorse per contrastare la povertà e sostenere i redditi da lavoro e la spesa sanitaria; non può tuttavia non essere sottolineata la concentrazione solo sul prossimo esercizio di larga parte degli interventi agevolativi", "lasciando al prossimo Parlamento il compito di decidere se rinnovare o meno le misure", evidenzia la Corte dei Conti citando una serie di interventi, "dalla riduzione dell'aliquota Irpef alla proroga di detassazioni su aumenti contrattuali, premi e turni, dal voucher per gli anziani alla riduzione del carico fiscale sui giovani, dalla conferma di alcuni bonus edilizi alle cedolari previste per i contratti di locazione di immobili commerciali". "Le misure fiscali e contributive destinate alle attività produttive, ai lavoratori autonomi e al settore agricolo rappresentano un segnale concreto di attenzione verso una parte fondamentale del nostro sistema economico: la manovra interviene sulla fiscalità delle piccole attività economiche, sostiene l'occupazione e favorisce gli investimenti nell'innovazione", rileva la Corte sottolineando però come sia "importante che le esigenze di copertura finanziaria non si traducano in un aggravio per la liquidità delle imprese, soprattutto quelle di minori dimensioni; una liquidità per la quale si riscontra un impatto asimmetrico della manovra poiché gran parte dei benefici finanziari reali per le imprese si concentrerà nel 2028 per via dei meccanismi di saldo e acconto fiscale. Di contro, la scelta di spalmare i crediti residui del Superbonus in 10 rate annuali (fino al 2036) comporterà una contrazione immediata della liquidità per i soggetti titolari di questi crediti, proteggendo i saldi dello Stato sia pur trasferendo gli oneri agli esercizi successivi". (ANSA).