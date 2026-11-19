(ANSA) - ROMA, 19 NOV - Saranno in forma privata i funerali laici di Corrado Augias: lo comunica la famiglia, che non ha ancora deciso una data. Sabato 28 novembre, all'Auditorium Parco della Musica di Roma, alle 11 nella Sala Sinopoli, il grande giornalista verrà poi ricordato con un memoriale, anche in forma musicale, con la partecipazione di Nicola Piovani e con altri omaggi, in presenza e in video, in via di definizione. Intanto l'ultimo saluto a una delle voci più autorevoli della cultura italiana si potrà dare sabato 21 novembre alla Camera ardente che verrà allestita nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, dalle 10 alle 18. (ANSA).