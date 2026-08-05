(ANSA) - BRUXELLES, 05 AGO - Le immagini di Copernicus Sentinel-2 acquisite tra l'1 e il 3 agosto 2026 rivelano livelli idrici eccezionalmente bassi lungo tratti di quattro dei più grandi fiumi europei: il Po vicino a Cremona, la Loira vicino a Saumur in Francia, il Reno vicino a Boppard in Germania e il Danubio vicino a Paks in Ungheria. Lo scrive in una nota il centro di osservazione europeo del satellite Copernicus, pubblicando le immagini satellitare in cui "vasti banchi di sabbia e ghiaia, normalmente nascosti sotto l'acqua, sono chiaramente visibili, a dimostrazione dell'impatto diffuso della prolungata siccità che sta colpendo gran parte dell'Europa". Le conseguenze si estendono ben oltre le rive dei fiumi. Il livello del fiume Po continua a esercitare una pressione crescente sull'irrigazione, sulla produzione di energia idroelettrica e sulla disponibilità di acqua dolce, mentre la Loira riflette condizioni idrologiche coerenti con il grave stress idrico che sta interessando ampie zone dell'Europa occidentale - scrive il centro europeo -. Sul Reno, la riduzione dei livelli idrici sta limitando il trasporto merci e interrompendo le catene di approvvigionamento industriali in tutta l'Europa centrale. Lungo il Danubio, l'immagine mostra la centrale nucleare di Paks, dove la bassa portata del fiume sta creando gravi problemi operativi per il raffreddamento del reattore. Il portfolio di prodotti Copernicus comprende due Osservatori della Siccità, gestiti dal Servizio di Gestione delle Emergenze Copernicus, che forniscono, rispettivamente, indicatori di siccità e sistemi di allerta precoce per la siccità in Europa (EDO) e nel mondo (GDO). (ANSA).