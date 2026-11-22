(ANSA-AFP) - ANTALYA, 22 NOV - La nuova bozza di decisione finale per la Cop31 sui cambiamenti climatici, pubblicata nella notte ad Antalya, non menziona ancora esplicitamente i combustibili fossili, ma include un appello all'elettrificazione. Questo testo, preparato dalle presidenze turca e australiana della conferenza delle Nazioni Unite, chiede inoltre di accelerare l'adozione delle tecnologie di cattura, utilizzo e stoccaggio del carbonio (Ccus), promosse dalle compagnie petrolifere e del gas, un punto contestato da alcuni paesi. (ANSA-AFP).