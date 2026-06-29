(ANSA) - WASHINGTON, 29 GIU - La decisione della Corte Suprema "di mantenere in vigore l'ordinanza del tribunale di grado inferiore e di ribadire la necessità di un procedimento e di una motivazione reali riconosce che l'indipendenza della Federal Reserve è essenziale per l'adempimento dei mandati affidati dal Congresso". E' il commento della governatrice del board della Fed, Lisa Cook, sulla decisione della Corte Suprema che le ha consentito di restare al suo posto, respingendo i tentativi di Donald Trump di licenziarla. (ANSA).