(ANSA) - LONDRA, 09 SET - L'intoppo che ieri ha mandato in tilt il sistema informatico di controllo del traffico aereo britannico non è stato frutto di cyberattacchi né dell'azione di attori o Stati ostili. Lo ha dichiarato formalmente Martin Rolfe, direttore del Nats (National Air Traffic Services). "A questo punto, abbiamo ormai escluso un cyber attacco", ha detto Rolfe alla Bbc, confermando quanto emerso fin dall'inizio e anticipando un'analoga rassicurazione attesa più tardi in Parlamento dalla ministra dei Trasporti, Heidi Alexander. Rolfe ha poi evocato un possibile guasto tecnico di natura "diversa" rispetto a precenti emergenze analoghe. (ANSA).