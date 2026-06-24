(ANSA) - ROMA, 24 GIU - Sedici oggi, 17 domani e 18 giovedì: continuano ad aumentare ininterrottamente le città da bollino rosso, il contrassegno del bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute che indica il massimo livello di rischio caldo in 27 centri urbani. In attesa del picco del caldo, previsto lunedì, e dell'arrivo dell'ondata di calore anche al meridione che potrebbe aumentare ancora il numero dei bollini rossi, la fotografia dei prossimi due giorni è sempre più di un'Italia rovente. Ai sedici bollini di oggi (Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo) si aggiungerà domani Bari (oggi in arancione, che indica il rischio caldo per i più fragili), e giovedì Genova (oggi e domani anche lei in arancione). Le altre città prese in considerazione dal bollettino sono tutte in giallo (stato di pre-allerta per una possibile ondata di calore), e si trovano tutte al meridione, con l'eccezione di Trieste, unica città del settentrione 'in giallo'. (ANSA).