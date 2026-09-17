(ANSA) - ROMA, 17 SET - "Io parlo per me. Io ho proposto a questo governo varie forme di collaborazioni, sul salario minimo ad esempio. Meloni ci ha preso in giro e ci ha sbattuto la porta in faccia, aumentando lo stipendio a Brunetta, e le indennità a ministri e sottosegretari, con gli italiani in braghe di tela. Sono 4 anni che abbiamo fatto tante proposte. Oggi non ci sono le condizioni per lavorare insieme con chi, il governo Meloni, ha detto di voler fare le trivellazioni. Ritorniamo al petrolio....Adesso Meloni è meglio che vada a casa e lasci lavorare noi". Lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte a Dritto e Rovescio interpellato sulla lettera di Schlein a Meloni. (ANSA).