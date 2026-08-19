(ANSA) - ROMA, 19 AGO - "Meloni fa interviste per dire che 'l'Italia è più forte di prima' e cercano di coprire l'emergenza economica arruolando tutti i giornali e le tv che controllano per buttare fango 24 ore su 24 sulla redazione di un programma d'inchiesta quale Report, che ha costituito una vera spina nel fianco di un Governo che vuole TeleMeloni a reti unificate soprattutto adesso che la campagna elettorale è alle porte". Lo scrive sui social il presidente del M5s, Giuseppe Conte. "Teniamo alta la guardia: Report e le sue inchieste non sono un problema per gli italiani ma solo per i politici che non tollerano il giornalismo d'inchiesta. Il problema degli italiani è un governo che dopo 4 anni è rimasto immobile senza offrire soluzioni". (ANSA).