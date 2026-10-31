(ANSA) - ROMA, 31 OTT - "Ieri" nell'incontro con gli altri leader del campo progressista "abbiamo chiarito che il paese non può attendere, chiede risposte ed è stanco di quattro anni di governo Meloni", tanto che "c'è un malessere diffuso" e l'esecutivo "pensa di introdurre un nuovo decreto sicurezza" per ogni "protesta. Cosa che significa ammettere di aver fallito anche sulla sicurezza". Lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte nella registrazione di Accordi e Disaccordi che andrà in onda stasera alle 21.30 sul Nove. "Ieri ci siamo dati un cronoprogramma, ci siamo detti che un mese al massimo" servirà per avere "un progetto condiviso di base. E poi ci sono queste primarie da fare: farle entro febbraio significa anche agli inizi di febbraio. Non possiamo dare vantaggi a Meloni. "Le primarie sono un esercizio democratico, se fossero chiuse non sarebbero primarie", risponde a chi gli chiede se le primarie saranno aperte a tutti. Con più candidati? "Chi sono io, ma aggiungo chi è Elly Schlein per dire quanti devono essere i candidati", aggiunto. (ANSA).