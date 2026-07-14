(ANSA) - ROMA, 14 LUG - "Bisogna assumersi la responsabilità delle proprie decisioni. Dopo quattro anni, il governo" vuole "cambiare le regole del gioco", con il "il tentativo proditorio di FdI e di Meloni di prendere in giro gli italiani con un finto emendamento sulle preferenze". "Meloni ha lanciato una sfida a metterci la faccia, ce l'avete messa e avete sfiduciato la vostra presidente del Consiglio". Lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte. Conte ha chiesto di "aprire la crisi di governo e andare a casa". (ANSA).