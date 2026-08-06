(ANSA) - ROMA, 06 AGO - "Non dovete comunque chiedere a me se è andata bene oggi questa audizione, dovete chiederlo a Giorgia Meloni se è soddisfatta, perché lei è la regista di tutto questo. Lei è la regista anche di questi attacchi, di questo plotone di esecuzione in commissione Covid, e ovviamente di tutto quel circuito mediatico grazie a stampa e tv amiche che gettano fango da tempo per colpirmi. E allora le mando un messaggio: visto che questi mezzucci hanno un corto respiro - perché poi arriva il momento in cui io ci sono, sto qui a parlare, a chiarire tante ore - allora dico, Giorgia Meloni, non è meglio che mi affronti politicamente?". Lo ha detto il leader del M5s, Giuseppe Conte, fuori da palazzo San Macuto al termine dell'audizione alla commissione Covid. "Io sono qui, confrontiamoci politicamente da esponenti politici seri, responsabili, e cerchiamo di evitare questi trucchetti, questi mezzucci, perché non portano da nessuna parte", ha aggiunto. (ANSA).