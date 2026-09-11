(ANSA) - CAMPOBASSO, 11 SET - "La norma sulla raccolta delle firme per le piccole formazioni politiche è costruita per tutelare la casta che è già li in Parlamento. Chiedo al presidente della Repubblica Sergio Mattarella di bloccare questa norma che è una vergogna". Lo ha detto a Campobasso il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte a proposito della legge elettorale. "Con queste norme - ha aggiunto - Emma Bonino e altri leader radicali non sarebbero entrati in Parlamento". "Mentre il governo si beatifica della propria longevità, gli italiani peggiorano sempre più le loro condizioni - ha aggiunto Conte parlando poi con i giornalisti a margine del suo intervento - . Abbiamo il caro carburante e il caro vita e ora si aggiunge anche l'aumento dei tassi di interesse sui mutui. Mentre accade tutto questo il governo si concentra sulla legge elettorale per salvaguardare le proprie poltrone, ovviamente prendendo in giro gli italiani sulle preferenze che non vogliono, e addirittura con una norma liberticida costruiscono una barriera per tenere fuori nuove formazioni politiche, per difendere la casta dei partiti già esistenti". (ANSA).