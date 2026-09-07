(ANSA) - ROMA, 07 SET - Un "vento di estrema destra", in Europa, che "preoccupa". Che deve essere "contrastato", ma che non accelera il percorso del Campo largo. E' quanto ha affermato il leader dei 5 stelle, Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti al termine di un incontro presso la sede del Movimento, con la Fish, la Federazione Italiana per i diritti delle persone con disabilità e famiglie. "Ma si vota domani mattina che devo convocare le primarie oggi?", ha risposto a chi gli chiedeva come il centrosinistra avesse intenzione di rispondere a questo "vento di estrema destra". "L'ho detto: stiamo lavorando al programma. Questo vento si contrasta con idee chiare, proposte alternative e ascoltando i cittadini e offrendo soluzioni come fatto oggi ascoltando il mondo associativo, in grande sofferenza, per le disabilità e con misure concrete e non declamazioni. Poi - ha concluso - arriverà tutto il percorso che abbiamo già indicato". (ANSA).