(ANSA) - ROMA, 15 SET - Dopo mesi di ascolto in giro per l'Italia, Giuseppe Conte porta Nova al traguardo e mette sul tavolo i contenuti con cui il M5s si prepara al confronto nel campo largo. Il 19 e 20 settembre i Cinque Stelle si ritroveranno al World Join Center di Milano per la due giorni finale di 'Nova - Parola all'Italia': oltre cento tappe e migliaia di persone coinvolte per raccogliere idee e proposte che ora saranno discusse e votate. Un passaggio destinato a pesare anche sul cantiere dell'alternativa al centrodestra e sulla scrittura di quel programma comune con Pd, M5S e Avs, primo banco di prova della coalizione. "Per mesi e mesi abbiamo costruito, raccolto le vostre istanze, le vostre priorità, le vostre urgenze. E adesso abbiamo tante proposte", annuncia Conte in un video sui social, dando appuntamento a Milano per "dare forma all'Italia che vogliamo". Il parterre va ben oltre i confini del M5s. Sabato sono attesi, tra gli altri, gli economisti Jeremy Rifkin, James Kenneth Galbraith e Jeffrey Sachs, la relatrice speciale dell'Onu per i Territori palestinesi Francesca Albanese, Mario Tozzi e Luca Mercalli. In programma anche un 'Nova Peace Forum', mentre tra gli esponenti pentastellati figurano Roberto Fico, Alessandra Todde, Pasquale Tridico, Riccardo Ricciardi e Luca Pirondini. Domenica toccherà, tra gli altri, all'ex ministro delle Finanze greco Yanis Varoufakis, a Roberto Scarpinato e Federico Cafiero de Raho. Spazio anche al confronto tra Marco Travaglio e Paolo Del Debbio e al 'Nova Youth Forum'. A chiudere entrambe le giornate sarà lo stesso Conte. (ANSA).