(ANSA) - ROMA, 09 LUG - "Gori ha frainteso, io stavo parlando del comandante supremo delle forze armate della Nato". Lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte a In Onda su La7 parlando delle critiche alle affermazioni sulla Russia fatte ieri dal palco di Napoli del M5s. "Io da subito mi sono schierato con l'Ucraina", ma "si è detto che la minaccia russa travalica il conflitto Russia-Ucraina - e che dobbiamo" per questo "riarmarci. Per l'Italia che significa? 500 miliardi entro il 2035. Meloni ha firmato entro il 2035. Lei a limite non lo farà quest'anno perché poi si vota. Ma questi soldi dove li prendono?", ha aggiunto. (ANSA).