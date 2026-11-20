(ANSA) - FIUGGI, 20 NOV - Il condono "mi sembra sia una di quelle risorse disperate a cui si ricorre per far cassa. Capisco le difficoltà del governo ma il condono non può essere una misura elettorale disperata, infatti la tirò fuori prima delle elezioni in Campania e poi ha vinto Fico e il condono è stato ritirato. Adesso il governo pensa di smuovere un po' di consenso così". Così il presidente del M5s, Giuseppe Conte, all'evento Nexus in corso a Fiuggi. E ha aggiunto: "Ci sono 4 milioni di pratiche inevase, non serve un nuovo condono cerchiamo di snellire la burocrazia ed evadiamo le vecchie pratiche". (ANSA).