(ANSA) - MILANO, 19 SET - "Questo mandato mi onora e mi responsabilizza e cercherò di assolverlo con la massima determinazione, fermezza e chiarezza, non pensate che sia disponibile a diluirlo". Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte dal palco di Nova, parlando del mandato che gli viene dato con il programma in venti punti che l'ex premier dovrà portare al tavolo della coalizione di centrosinistra. "Non pensate che sia disposto a diluirlo perché tutto diventi un galleggiare e vivacchiare della politica - ha concluso -. Mi conoscete". (ANSA).