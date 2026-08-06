(ANSA) - ROMA, 06 AGO - La commissione Covid è stata "concepita come un plotone d'esecuzione nei miei confronti e, al contempo, come una gabbia di protezione verso gli amministratori locali dei propri partiti". Lo ha detto il leader del M5s, Giuseppe Conte, aprendo la sua audizione alla commissione Covid. "Con queste mie dichiarazioni mi assumo la piena responsabilità giuridica di quello che dirò. Non ho difficoltà a giurare con una formula che mi consenta di dire che mi espongo a tutte le conseguenze - pleno jure direbbero i giuristi - per quanto riguarda gli elementi di cui sono a conoscenza. Vengo qui consapevole di dover riferire scienza e coscienza di tutti i fatti da me conosciuti. Mi assumerò e mi sono sempre assunto la responsabilità politica anche delle mie condotte e delle mie azioni". Lo ha detto il leader del M5s, Giuseppe Conte, aprendo la sua audizione alla commissione Covid. "Giuro di dire la verità sul mio onore. L'onore per me viene prima di tutto, significa rispetto verso me stesso e verso le persone che hanno perso la vita durante la pandemia, verso i loro familiari e verso gli operatori sanitari", ha aggiunto. (ANSA).