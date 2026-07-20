(ANSA) - CATANIA, 20 LUG - Detenuti della casa circondariale di Catania Piazza Lanza avrebbero preso il controllo di due reparti della struttura e alcuni agenti della polizia penitenziaria sarebbero rimasti feriti e trasportati in ospedale. La notizia, resa nota dal sindacato Consipe, è confermata dalla presenza dalle Forze dell'ordine che hanno circondato il carcere mentre sono in corso tentativi di dialogo con i detenuti. "Esprimo prima di tutto la mia totale vicinanza e solidarietà ai colleghi feriti e portati in ospedale - afferma in una nota il presidente nazionale del Consipe, Mimmo Nicotra - ai quali auguro una pronta guarigione. Ma sia chiaro a tutti: quanto sta accadendo a Piazza Lanza non è una fatalità, è la cronaca di un disastro ampiamente annunciato. Da mesi il Consipe urla ai quattro venti che la struttura catanese è una polveriera pronta a esplodere, schiacciata da un sovraffollamento insostenibile che sfiora il 170% e da una carenza organica cronica che supera le 60 unità. La gestione quotidiana della sicurezza - aggiunge il sindacalista - è stata lasciata al sacrificio eroico del personale, abbandonato a se stesso di fronte a una popolazione detenuta sempre più aggressiva e incontrollabile, spesso caratterizzata da gravi disagi psichiatrici senza alcun supporto sanitario reale. Oggi lo Stato ha perso il controllo di due reparti a Piazza Lanza. Questa è la firma del fallimento della politica gestionale dell'Amministrazione penitenziaria". (ANSA).