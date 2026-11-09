(ANSA) - FOGGIA, 09 NOV - Una donna di 63 anni, affetta da un tumore al cervello, dovrà aspettare fino a marzo del 2028 per fare una risonanza magnetica con mezzo di contrasto. Il caso è denunciato dal consigliere regionale della Puglia e segretario provinciale della Lega di Foggia, Napoleone Cera, che annuncia un'interrogazione urgente del governatore Antonio Decaro. Nella nota il consigliere sostiene che "sulla ricetta non c'è il codice di priorità perché la dottoressa di famiglia non se l'è sentita di metterlo. Il motivo, a quanto emerge, è il clima che si respira negli studi medici: richieste di spiegazioni da parte della Asl di Foggia ai medici che prescrivono con urgenza, dentro la stretta sui codici di priorità voluta dalla Regione, che ha annunciato audit e verifiche nei distretti". "Eppure - rileva - con il codice B quell'esame andrebbe garantito entro dieci giorni. E le stesse Asl, nei piani presentati a gennaio, avevano promesso percorsi di tutela per i pazienti oncologici e fragili". "Siamo arrivati all'assurdo - dichiara Cera -: una donna malata di tumore aspetta 16 mesi per un esame che le serve adesso. La cosa più grave è che non si tratta di un errore del sistema: è il risultato di una scelta politica. Questa Regione ha deciso che il problema delle liste d'attesa sono i medici che scrivono 'urgente', e non gli esami che non si fanno. Così si mettono i medici sotto pressione, si semina paura negli ambulatori. E alla fine chi paga è sempre il paziente". Cera annuncia un'interrogazione urgente al presidente della giunta regionale per sapere "quante richieste di chiarimento siano state inviate ai medici di medicina generale della provincia di Foggia sulle prescrizioni urgenti, con quali criteri e che fine abbiano fatto i percorsi dedicati ai pazienti oncologici. Chiede inoltre che la paziente venga presa in carico subito e che l'esame sia fissato nei tempi che la sua malattia impone". (ANSA).