(ANSA) - MILANO, 16 AGO - "Aiuto, mi hanno violentata": è quanto una diciannovenne in stato di choc ha raccontato questa notte a un passante in corso Como all'angolo con via de Tocqueville, zona di locali della movida milanese dove ieri si è festeggiato ferragosto. E proprio in uno di questi locali la ragazza milanese era andata con un gruppo di amiche. Qui ha conosciuto un uomo sui quarant'anno, probabilmente - ha poi riferito ai carabinieri - dell'Est Europa. Hanno bevuto insieme nel privé e poi si sono appartati. E lì, secondo il suo racconto, l'uomo l'ha violentata. Lei ha chiesto aiuto al passante che ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i militari della stazione Porta Garibaldi e i sanitari del 118 che l'hanno portata alla clinica Mangiagalli dove si trova il centro di soccorso violenza sessuale. Nel frattempo i carabinieri stanno visionando le molte telecamere della zona e sentendo le amiche della ragazza e tutti i possibili testimoni. (ANSA).