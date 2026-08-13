(ANSA) - ROVIGO, 13 AGO - La procura di Rovigo ha aperto un fascicolo per omicidio colposo sulla morte dei coniugi Arrigo e Lina Greggio, pensionati di 95 e 94 anni trovati senza vita martedì scorso nella loro abitazione nella frazione di Mardimago. A quanto si legge in una nota a firma della procuratrice Manuela Fasolato, l'inchiesta al momento è a carico di ignoti. A lanciare l'allarme la mattina dello scorso 11 agosto è stata la badante della coppia, la quale ha riferito alla polizia di aver trovato gli anziani entrambi morti al suo arrivo nella villetta. Sui corpi di marito e moglie non sono stati trovati segni e i vigili del fuoco hanno escluso eventuali fughe di gas o di monossido di carbonio. Soltanto l'autopsia, già disposta per entrambi, potrà chiarire le cause le decesso. L'abitazione, nella quale sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile della questura di Rovigo e la Scientifica, è stata posta sotto sequestro per tutti gli accertamenti del caso. (ANSA).