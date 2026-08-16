(ANSA) - BELLUNO, 16 AGO - Un uomo di 32 anni, residente a San Pietro di Cadore (Belluno), è stato rintracciato e arrestato per scontare una condanna definitiva di 4 anni e 4 mesi di reclusione per i reati di prostituzione e pornografia minorile. A fermarlo gli agenti della Squadra Mobile di Belluno, in collaborazione con quelli del Commissariato di Conegliano (Treviso), dove era stata localizzata la sua attività. La condanna è relativa a fatti commessi tra il 2019 e il 2022 in provincia di Treviso. Il fermo è stato eseguito l'altro ieri, nella località bellunese, dopo l'intensificazione dei controlli del territorio da parte degli agenti della Squadra Mobile. L'uomo è stato portato al carcere di Baldenich di Belluno, su ordine di carcerazione del Tribunale di Venezia. (ANSA).