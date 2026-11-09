(ANSA) - MILANO, 09 NOV - Si è chiusa con una piena assoluzione la vicenda giudiziaria di Massimo Galli, l'infettivologo in prima linea durante la pandemia di Covid, finito imputato in un filone dell'inchiesta sui presunti concorsi pilotati alla Facoltà di Medicina dell'università Statale di Milano. Stamane la Corte d'Appello lo ha scagionato con Agostino Riva, il suo ex collaboratore, anche per la residua accusa di falso contestata a causa di un verbale che è risultato con un orario non rettificato. I giudici, dichiarando che "il fatto non sussiste" hanno cancellato la condanna a 1 anno e 4 mesi, con pena sospesa e non menzione, inflitta in primo grado. (ANSA).