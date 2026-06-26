(ANSA) - ROMA, 26 GIU - Si sono conclusi questa mattina i lavori di riqualificazione di piazza del Campidoglio e di tutti e tre i palazzi affacciati sulla statua del Marco Aurelio: palazzo Senatorio, che ospita l'Assemblea capitolina e che da tempo soffriva di pesanti infiltrazioni sulla sua facciata principale, palazzo Nuovo e palazzo dei Conservatori, questi ultimi due sede dei Musei capitolini. La piazza e i palazzi, restaurati con 4,2 milioni di fondi Pnrr, sono stati riconsegnati alla città dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e dal sovrintendente Claudio Parisi Presicce, dopo un restauro, in più fasi, iniziato nel 2024. L'intervento curato dalla Sovrintendenza Capitolina, in particolare, ha riguardato la manutenzione della pavimentazione della piazza, il restauro dei prospetti e dei portici dei palazzi e delle loro coperture, il rifacimento delle falde dei due corpi laterali di palazzo Senatorio e il restauro degli elementi architettonici e dell'apparato scultoreo dei prospetti e dei porticati dei palazzi. Le facciate dei tre palazzi sono ora completamente ripulite e messe in sicurezza grazie al ripristino del sistema di deflusso delle acque meteoriche con la messa in opera di nuovi discendenti e la sistemazione dei canali di raccolta. "È il più grande intervento di Caput Mundi", ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. "È stato un intervento meticoloso e accurato - ha aggiunto -, sono state prese decisioni complesse, siamo di fronte a un grande capolavoro dell'architettura. La piazza attuale, in cui il Campidoglio è rivolto a San Pietro e alla città che stava rinascendo nel Cinquecento, ha segnato l'immagine di Roma nel mondo e nei secoli, ispirando altri luoghi simili nel mondo, come il Campidoglio negli Stati Uniti. Il restauro ha contemplato tutto questo". (ANSA).