(ANSA) - TRIESTE, 08 SET - "Sulla vicenda del concerto di Bocelli in Friuli va fatta chiarezza fino in fondo. Dopo l'interrogazione di maggio e dopo l'accesso agli atti di agosto abbiamo ritenuto di procedere con una segnalazione all'Anac. Sarà l'Autorità anticorruzione, poi, a decidere se ci sono state o meno delle irregolarità". Lo rende noto il capogruppo del Pd in Consiglio regionale del Fvg, Diego Moretti, precisando che ieri ha inviato all'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) una segnalazione nell'ambito della vigilanza contratti pubblici relativa alla procedura negoziata senza bando per il concerto del 7 maggio a Gemona del Friuli. Analoga segnalazione è stata inviata anche alla Procura regionale della Corte dei Conti. "Non c'è solo una questione tecnica: alla base di questa nostra richiesta di chiarezza ci sono sempre le motivazioni già sollevate a maggio con la iri: oltre tre milioni di euro pubblici per un evento di quel tipo sono eticamente e nei fatti inaccettabili e di questo bisogna darne conto ai cittadini". Infine Moretti conclude sollevando una questione politica: "Resta assolutamente incomprensibile ma significativo il fragoroso silenzio da parte del presidente Fedriga verso l'assessore Riccardi, al centro della vicenda: a quattro mesi dalla nostra interrogazione e dopo una settimana dalla diffusione a livello nazionale della notizia, non ha speso una parola. Un silenzio assurdo, quello attorno a Riccardi, lasciato solo anche dagli alleati e dal suo stesso partito", conclude Moretti. (ANSA).