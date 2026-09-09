(ANSA) - TRIESTE, 09 SET - La Guardia di finanza di Trieste ha fatto un accesso agli atti, questa mattina, alla Direzione regionale alle Attività produttive, dopo un esposto alla Corte dei Conti sul concerto di Andrea Bocelli dello scorso maggio a Gemona, in occasione del 50esimo anniversario del terremoto. Da quanto è filtrato, i dirigenti della Regione hanno collaborato attivamente al lavoro dei finanzieri. Le Fiamme gialle avrebbero acquisito corposa documentazione che è già in fase di approfondita valutazione. "Posso solo confermare l'attività in corso - ha fatto sapere, interpellato dall'ANSA, il generale di brigata Stefano Commentucci, comandante provinciale della Gdf di Trieste - sulla quale c'è il più stretto riserbo dopo l'incarico conferitoci dalla Corte dei Conti". (ANSA).