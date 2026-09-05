(ANSA) - MILANO, 05 SET - "Il danno è sicuramente grande, con conseguenze pesanti alla fauna ittica e non solo e sarà necessario un grosso intervento per risanare il più possibile": lo spiega il direttore del Parco del Ticino Claudio De Paola interpellato dall'ANSA sullo sversamento di una sostanza oleosa avvenuto nel Naviglio Grande, nel Milanese. "Ci sono danni alla biodiversità, con uccelli contaminati. La Lipu ci ha informato che stanno cercando di trattare un cigno imbrattato - aggiunge -, e ci risulta che il Consorzio Villoresi abbia incaricato una società specializzata in bonifiche". "Noi - conclude - lavoreremo e ci occuperemo dei danni ambientali". (ANSA).