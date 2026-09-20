(ANSA) - MILANO, 20 SET - E' indagato per omicidio stradale il 68enne che ieri in via Bianca di Savoia a Milano, strada del centro accanto all'ospedale Gaetano Pini, ha perso il controllo della sua auto che è finita sul marciapiede per diversi metri colpendo una dozzina di auto, pali della segnaletica ma soprattutto travolgendo e uccidendo Laura Lebro, grafica bolognese di 65 anni che stava camminando. La macchina, una Byd Sealion 7, ha concluso la sua corsa contro le reti di un cantiere. L'uomo ha una protesi e la macchina era stata adattata con un sistema omologato. Gli accertamenti sulle cause dell'incidente sono affidate agli agenti della polizia locale guidati dal comandante Gianluca Mirabelli, il sessantottenne è stato indagato per omicidio stradale dal pm di turno Mauro Clerici. (ANSA).