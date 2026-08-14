(ANSA) - CAGLIARI, 14 AGO - Incidente mortale all'Isola Rossa, nella frazione di Trinità d'Agultu e Vignola, nell'Alta Gallura. A perdere la vita questo pomeriggio è stato un uomo di 40 anni, Thomas Avellino. Era alla guida della sua automobile quando per cause da accertare è andato a sbattere contro il muro di recinzione dell'Aquafan, parco acquatico di proprietà della famiglia del sindaco di Trinità, Giampiero Carta, nella località turistica. L'incidente non ha visto coinvolti altri mezzi e nessuna altra persona è rimasta ferita nel violento impatto. Sul posto è giunto l'elisoccorso e i medici a bordo hanno provato a rianimare il 40enne, ma le sue condizioni sono apparse da subito gravi. Sulle cause dello schianto stanno indagando i carabinieri della stazione locale. Quello di questo pomeriggio è il secondo incidente mortale in questi giorni sulle strade del territorio comunale dí Trinità. Due giorni fa a perdere la vita sulla provinciale 90 è stata Andreana Demuro, 58enne del posto, morta a seguito di uno scontro frontale con un'altra vettura. (ANSA).