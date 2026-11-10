Dal 24 febbraio, giorno dell'entrata in vigore del decreto sicurezza con le sanzioni amministrative legate a cortei e manifestazioni, a settembre "sono state comminate 29 multe a Torino e una a Bruzolo al corteo No Tav, a cui se ne aggiungeranno altre in tutta Italia a manifestanti che hanno partecipato a quella manifestazione". Il dato è stato comunicato alla conferenza stampa promossa da diverse realtà come Torino per Gaza, Fridays For Future, Movimento No Tav e Collettivo universitario autonomo per "denunciare una politica di restrizioni della libertà di parola, di espressione e del dissenso". Davanti alla sede Rai presidiata dalle forze dell'ordine, con lo striscione 'meno repressione più libertà di espressione, i promotori dell'iniziativa hanno anche lanciato i primi due strumenti messi in campo per fronteggiare "quello che è un sistema di restrizioni estremamente pervasivo perché colpisce le persone dal punto di vista economico". Si tratta di "un vademecum di resistenza legale sulle sanzioni amministrative - spiegano - e una cassa di resistenza, perché nessuno viene lasciato solo. Rivendichiamo che non esistono gli organizzatori delle manifestazioni, non esistono regie occulte, non esistono dei leader, dei sovrani. Sono le assemblee, i comitati e tutte le persone che decidono i temi e dove portarli". (ANSA).