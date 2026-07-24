(ANSA) - BOLOGNA, 24 LUG - Ammontano ad oltre 190mila euro i danni degli scontri di lunedì notte in centro a Bologna dopo la piazza per chiedere verità sulla morte di Abderrahim Fakir. Un primo bilancio è stato fornito durante il question time in Comune dall'assessora con delega alla sicurezza urbana Matilde Madrid. "La parte più rilevante - ha riferito - riguarda beni pubblici: tre auto del Comune incendiate, 13.700 circa di danni a diverse decine di cassonetti stradali e cestoni Hera, alcuni dei quali bruciati; danneggiate decine di biciclette elettriche di RideMovi per quasi 30 mila euro. Il cantiere di via Rizzoli ha subito danni per 150.000 euro circa (in particolare a tre macchinari, per i quali l'azienda ha già sporto regolare denuncia)". "Ora che abbiamo concluso la stima dei danni al patrimonio pubblico - ha aggiunto - procederemo in tempi brevissimi a sporgere denuncia con richiesta di risarcimento dei danni subiti da imputare a carico dei responsabili che auspichiamo vengano quanto prima individuati visto che oggi apprendiamo dalla stampa che ci sono immagini che riprendono ogni secondo. Così come, se ci sarà un processo valuteremo la costituzione come parte civile". Contatti con le attività commerciali che hanno subito danni di vetrine e dehors. (ANSA).