(ANSA) - MILANO, 14 AGO - Un turco di 23 anni, ritenuto appartenente a una strutturata organizzazione criminale di matrice turca è stato estradato in Italia dai Paesi Bassi in quanto destinatario di un provvedimento cautelare emesso nel dicembre 2025 e successivamente di un Mandato di Arresto Europeo nell'ambito di un'attività condotta dalla Polizia di Stato e coordinata dalla Procura di Milano,. Le indagini, condotte dagli investigatori della Sisco di Milano e della Squadra Mobile di Como, con il coordinamento del Servizio Centrale Operativo e il supporto operativo dell'unità Enfast del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, hanno consentito di sviluppare un'efficace attività di cooperazione con le Autorità dei Paesi Bassi. Il costante scambio informativo e le attività di cooperazione internazionale hanno permesso di localizzare il ricercato nel territorio olandese, dove è stato arrestato nei primi giorni dello scorso mese di luglio. Nello stesso contesto sono stati individuati e arrestati altri turchi, ritenuti appartenenti alla medesima organizzazione criminale, attiva anche nella provincia olandese del Limburgo, territorio nel quale il ricercato aveva trovato rifugio. Il 10 agosto si è perfezionata la procedura di estradizione, con la consegna del ricercato alle Autorità italiane. Espletate le formalità di rito e notificati i provvedimenti cautelari, l'indagato è stato associato presso un istituto penitenziario di massima sicurezza, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria procedente. L'uomo è chiamato a rispondere, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere aggravata dalla transnazionalità, nonché di detenzione e porto illegale di armi da guerra, esplosivi e munizioni. (ANSA).