(ANSA) - ROMA, 25 LUG - SpaceX ha completato un volo di prova del suo megarazzo Starship, dopo un tentativo di lancio fallito la scorsa settimana, durante il quale diversi motori non si sono accesi al momento del decollo. Lo scrive la Cnn. Il volo di prova, denominato Volo 13, ha raggiunto traguardi fondamentali prima di concludersi con un ammaraggio controllato della parte superiore della navicella Starship nell'Oceano Indiano. Il razzo vettore Super Heavy, che si è sganciato da Starship due minuti dopo il decollo, ha effettuato un ammaraggio controllato nel Golfo. "Sto perdendo la testa, in questo momento", ha detto il portavoce di SpaceX Dan Huot mentre Starship continuava a trasmettere immagini in diretta anche mentre galleggiava nell'Oceano Indiano dopo un ammaraggio controllato. Huot ha definito l'atterraggio uno "scenario da sogno", osservando: "È la prima volta che riusciamo a mettere in acqua una Starship intatta". "Il numero 13 porta fortuna", ha commentato, riferendosi al fatto che questo è il tredicesimo volo di una Starship completamente integrata con un Super Heavy. Il volo 13 ha rappresentato il secondo test per questa versione di Starship, denominata V3. Durante il primo volo di un razzo Starship V3 a maggio, una serie di guasti ai motori ha causato un calo delle prestazioni del razzo. SpaceX sta subendo forti pressioni per preparare Starship in vista di un cruciale volo di prova della NASA previsto per il prossimo anno, che potrebbe aprire la strada al prossimo allunaggio. Questo volo è stato anche il primo per SpaceX come società quotata in borsa. Il tentativo di lancio fallito della scorsa settimana ha innescato una svendita e le azioni sono ancora scambiate al di sotto del prezzo di IPO. (ANSA).