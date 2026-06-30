(ANSA) - AOSTA, 30 GIU - E' stato prosciolto nel processo per lesioni e minacce il modello svedese Daniel Nilsson, di 45 anni (difeso dall'avvocato Matteo Mazzocchi di Roma), che era stato arrestato nel giugno del 2025 dopo una lite con la compagna nel centro di Breuil-Cervinia. Il giudice ha accolto la richiesta del pm secondo cui l'azione penale non doveva essere avviata in mancanza della querela di parte. L'accusa originaria era di maltrattamenti in famiglia. I fatti risalgono al 30 giugno dello scorso anno. Nilsson, noto al pubblico di Canale 5 per essere stato il 'Bonus' di 'Avanti un altro!', era stato fermato dai carabinieri della Compagnia di Chatillon-Saint-Vincent, dopo che aveva strattonato in strada la propria compagna. (ANSA).