(ANSA) - ROMA, 25 NOV - La commissione del Viminale per la tutela dei pentiti e dei testimoni di giustizia si riunirà nel pomeriggio di oggi e potrebbe valutare la possibilità di riattivare il programma di protezione per l'ex pentito Totuccio Contorno, dopo il clamore mediatico innescato dall'inchiesta di Caltanissetta e la morte dell'ex capo della polizia Gianni De Gennaro. L'ex pentito è fuori dal programma dal 1996. Secondo quanto si apprende, alla base della valutazione non ci sarebbero elementi di pericolo attuali ma la rivalutazione del rischio a lui collegato nasce dal fatto che negli atti dell'inchiesta di Caltanissetta sarebbero contenuti i riferimenti relativi al luogo in cui vive l'ottantenne. (ANSA).