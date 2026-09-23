(ANSA) - NAPOLI, 23 SET - La nave scuola Amerigo Vespucci è tornata nel porto di Napoli dove nelle acque del golfo nel prossimo fine settimana si sfideranno le imbarcazioni a vela della regata preliminare di Coppa America. "A Napoli il Vespucci si sente a casa - ha detto il comandante, il capitano di vascello Nicasio Falica - le sue origini sono a Castellammare di Stabia, torna spesso qui e questa volta la sosta è ancora più significativa perché faremo da cornice alla 38esima edizione della Coppa America". Il tour mondiale 2026 ha portato il Vespucci in America: negli Stati Uniti per partecipare alle celebrazioni dei 250 anni dell'indipendenza americana e in Canada per il Rendez-vous Naval de Quebec. "Siamo partiti lo scorso maggio da Genova - ha ricordato il comandante - siamo andati oltre oceano con tre tappe negli Stati Uniti e due in Canada per onorare i legami di amicizia che l'Italia ha con ogni Paese e con ogni alleato e con questo spirito abbiamo affrontato il tour e con questo spirito siamo stati accolti dalla comunità internazionale e dalla comunità italiana folta in ogni porto che abbiamo visitato. Ed ora siamo tornati qui ad abbracciare i nostri connazionali". Dopo Napoli, la nave scuola della Marina militare italiana farà tappa a Venezia, cui seguirà Trieste, ultimo porto dall'8 al 12 ottobre, in occasione della Barcolana. "La Barcolana - ha evidenziato il comandante - è un appuntamento tradizionale per gli amanti della vela. Vespucci è l'unità vela maggiore della Marina militare italiana e l'unità vela più longeva, con i suoi 95 anni". Il veliero, dal fascino unico, ha un equipaggio di circa 220 persone e in estate si impreziosisce della presenza degli allievi dell'Accademia della Marina militare, portando il numero dei presenti a bordo ad oltre 400 unità (ANSA).