(ANSA) - TORINO, 30 SET - E' stato discusso oggi al Palazzo di giustizia di Torino il caso di un giovane colpito da un lacrimogeno "a lancio teso", come afferma il suo avvocato, mentre prendeva parte in maniera pacifica a una manifestazione Pro Pal nel capoluogo piemontese. La procura ha proposto di archiviare il caso mentre il legale ha sollecitato nuove indagini per individuare i responsabili. L'episodio si verificò il 3 ottobre 2025 ed è documentato da un video. Il giovane era in gruppo di manifestanti che, secondo quanto ricostruito dagli stessi inquirenti, non si stava rendendo autore di gesti violenti. Subito dietro di loro altri dimostranti stavano scagliando oggetti verso le forze dell'ordine. Il giovane colpito dal lacrimogeno si accasciò a terra (la prognosi è stata superiore ai venti giorni) e subito dopo partì una carica che investì due compagni, uno dei quali stava tentando di soccorrerlo: anche loro hanno presentato una denuncia. L'archiviazione è stata proposta perché le indagini non hanno portato all'identificazione degli agenti. (ANSA).