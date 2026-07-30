(ANSA) - MILANO, 30 LUG - È partito da un locale tecnico in galleria l'incendio divampato stamani nel tunnel Mirabello della stazione Garibaldi FS a Milano. Lo hanno riferito i Vigili del fuoco precisando che all'interno e fuori da esso c'erano le masserie di alcuni senzatetto. Uno di loro è stato messo in salvo alle 8.30, dagli agenti della Polfer e dai militari dell'Esercito, che con gli estintori sono intervenuti subito. È un uomo di circa 50 anni trasportato all'ospedale per intossicazione da fumo. I vigili del fuoco stanno però ispezionando la galleria e il binario 20 per escludere che non siano stati coinvolti altri senzatetto. Anche due pompieri sono rimasti lievemente intossicati e sono stati accompagnati a scopo prudenziale all'ospedale di Niguarda e al Fatebenefratelli. Solo la scorsa settimana la Polfer aveva allontanato dalla galleria un gruppo di persone che non si esclude possano essersi allacciati al quadro elettrico del locale tecnico dove sono scaturite le fiamme. (ANSA).