(ANSA) - MILANO, 16 LUG - "Un grave atto vandalico di matrice antisemita ha colpito il murale di Anne Frank e Primo Levi, realizzato a Milano dall'artista aleXsandro Palombo in via Celoria, nei pressi dell'università, in occasione del Giorno della Memoria. L'opera era nata trasformando la parete che ancora portava i segni della copertura di un precedente sfregio". Lo riporta oggi il Giornale nelle pagine milanesi. "Ignoti - si legge oggi in una nota dell'artista - hanno vandalizzato il murale cancellando la frase "Memory Is No Longer Enough" e sostituendola con la scritta "Coloni sionisti nazisti". (ANSA).