(ANSA) - BOGOTÀ, 07 AGO - Nel giorno dell'insediamento del presidente eletto Abelardo de la Espriella, migliaia di oppositori sono scesi in piazza in diverse città della Colombia per contestarne la legittimità. A Cali, Bogotà e Barranquilla movimenti sociali, sindacati e il Pacto Histórico del presidente uscente Gustavo Petro hanno organizzato sit-in e manifestazioni, denunciando anche la scelta di trasferire la cerimonia d'insediamento da Bogotà a un'università privata di Cali. I contestatori accusano inoltre De la Espriella, cittadino anche statunitense, di non aver rinunciato alla doppia cittadinanza prima dell'ingresso in carica. L'ex candidato presidenziale Iván Cepeda ha invitato a una "resistenza" pacifica contro il nuovo governo. Intanto Petro ha lasciato la Casa de Narino con una cerimonia di congedo, ringraziando cittadini e forze armate e promettendo di tornare, dopo una pausa, alla guida dell'opposizione. (ANSA).