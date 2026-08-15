(ANSA) - BOGOTA, 15 AGO - Non ce l'ha fatta la donna estratta miracolosamente con vita dalle macerie di un edificio di Cali dove era rimasta intrappolata per circa 40 ore dopo il terremoto di magnitudo 7,4 che ha colpito la Colombia il 10 agosto. Le autorità hanno confermato oggi il suo decesso per un arresto cardiorespiratorio legato a complicazioni cardiache e polmonari. Daniela Largo, 32 anni e un figlio di 12, era diventata un simbolo della speranza e della tenacia dei soccorritori che avevano lavorato per oltre 10 ore per rimuovere le lastre di cemento che impedivano la sua estrazione e in particolare per liberare il suo braccio rimasto schiacciato sotto una porta. I medici le avevano diagnosticato immediatamente un quadro di disidratazione e di ipertensione, quest'ultima legata alla situazione del braccio, già entrato in cancrena. Durante il ricovero ha poi sofferto un arresto cardiaco dopo il quale il referto medico lasciava poche speranze. (ANSA).