(ANSA) - MILANO, 01 OTT - "Nella notte tra lunedì 28 e martedì 29 settembre, davanti al liceo Einstein di Milano, dodici militanti di Blocco Studentesco hanno circondato e picchiato uno studente universitario che aveva staccato i loro manifesti dai muri della scuola. Gli hanno spaccato una bottiglia di vetro in testa. Il ragazzo ha riportato una frattura cranica ed è stato operato martedì mattina. Ora sta meglio". L'aggressione, si legge su Instagram, è stata denunciata dal Collettivo Politico del liceo scientifico Einstein. Blocco Studentesco è l'organizzazione giovanile di CasaPound. Sulla vicenda è intervenuta anche Avs. "Un brutto tuffo nel passato. Al giovane - si legge nella nota - va tutta la nostra solidarietà. Sostegno pieno agli studenti e alle studentesse che stanno organizzando le mobilitazioni contro l'aggressione neofascista". Il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni e i senatori Peppe De Cristofaro e Tino Magni hanno annunciato la presentazione di un'interrogazione al ministro dell'Interno Piantedosi per avere chiarimenti su quanto accaduto. (ANSA).