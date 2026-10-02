(ANSA) - TORINO, 02 OTT - Un presidio davanti alla sede dell'Edisu Piemonte, in via Madama Cristina, a Torino, è stato indetto per domani mattina dal collettivo universitario 'Cambiare Rotta' e 'Studenti indipendenti' per protestare contro i cambi di residenza assegnati agli studenti. Secondo i collettivi, sarebbero centinaia gli studenti trasferiti dalle residenze di Torino a quelle di Moncalieri, Grugliasco e Orbassano, in alcuni casi con un preavviso inferiore a due giorni. La protesta arriva dopo che questa mattina un gruppo di studenti si è presentato nella sede dell'ente per chiedere chiarimenti. "Molti assegnatari con un punteggio di merito sopra ai 1000 crediti non hanno potuto ottenere la residenza di propria scelta a causa di un cambiamento nei criteri di assegnazione", sostengono i collettivi secondo cui alcuni studenti si sarebbero trovati "a dover lasciare le proprie stanze da un giorno all'altro per essere spostati fuori da Torino con un preavviso di neanche due giorni". I collettivi contestano anche quello che definiscono un ritardo di quasi un mese nell'assegnazione delle residenze rispetto all'inizio delle lezioni. "La direzione ha evitato completamente un dialogo reale sulla questione", affermano gli studenti, aggiungendo che sarebbe stato proposto un incontro per lunedì mattina, quando, sostengono, le assegnazioni saranno ormai concluse. Per questo è stato convocato il presidio chiedendo "un incontro immediato, soluzioni reali per tutti gli studenti assegnatari e di eliminare il nuovo criterio di assegnazione". (ANSA).