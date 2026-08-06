(ANSA) - ALTAMURA, 06 AGO - Una gara di solidarietà si è attivata tra le aziende agricole e zootecniche per sostenere il giovane allevatore di Altamura (Bari) colpito nei giorni scorsi da un incendio nel Parco nazionale dell'Alta Murgia. In poche ore numerosi agricoltori e allevatori hanno risposto all'appello dei giovani di Coldiretti Puglia donando foraggio destinato ad alimentare il gregge rimasto senza pascoli. Lo rende noto Coldiretti Puglia in una nota. "La rete delle nostre aziende agricole e zootecniche si è stretta attorno a questo giovane allevatore con un gesto concreto che testimonia il grande senso di comunità del mondo agricolo - spiega Donato Mercadante, delegato di giovani Coldiretti Puglia -. La donazione di foraggio consentirà di affrontare l'emergenza immediata, ma ora occorre garantire a questo giovane imprenditore le condizioni per poter ripartire e continuare a custodire un patrimonio zootecnico e ambientale di straordinario valore". A pagare il prezzo più alto dell'incendio nel parco è stato proprio il giovane allevatore che ha visto compromessa la continuità della propria azienda, dove vengono allevati circa 300 capi della pecora Altamurana, razza autoctona inserita tra quelle tutelate per la biodiversità zootecnica italiana. Le fiamme hanno distrutto seminativi, pascoli e aree naturali, cancellando in poche ore il lavoro di un'intera stagione e arrecando un gravissimo danno al patrimonio ambientale e alla biodiversità del territorio. (ANSA).