(ANSA) - BRUXELLES, 17 NOV - "Mentre il dibattito pubblico si concentra sullo spettacolo degli attacchi in profondità pensati per infliggere dolore alla popolazione russa, la nostra valutazione è che non siano stati efficaci nel portare alla fine della guerra, né contribuiscano a frenare l'avanzata russa al fronte". Lo ha detto il sottosegretario alla Difesa americano Elbridge Colby, intervenendo al Gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina a Bruxelles, facendo esempio di Wildberries. Questi attacchi, ha aggiunto, hanno "probabilmente rafforzato la determinazione dell'opinione pubblica russa". (ANSA).