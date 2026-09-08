(ANSA) - BRUXELLES, 08 SET - "La Russia sta ricostituendo le proprie forze armate e la propria capacità industriale nel settore della difesa: dobbiamo essere pronti ad affrontare un conflitto di lunga durata e a soddisfare le esigenze dell'Ucraina nei mesi e negli anni a venire". Lo ha detto il sottosegretario Usa al Pentagono Elbridge Colby. "Dobbiamo inoltre essere preparati anche ad altre possibili eventualità: questa realtà rende ancora più importante che l'Europa continui a sostenere l'Ucraina, accelerando al contempo il proprio riarmo e la propria reindustrializzazione". (ANSA).