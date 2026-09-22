(ANSA) - ROMA, 22 SET - Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, e nonostante il taglio delle accise ancora in vigore, il gasolio costa in Italia il 43% in più, portando un pieno di diesel a costare oltre 35 euro in più. Lo afferma il Codacons, commentando la proposta dei benzinai di introdurre un price cap sui prezzi dei carburanti. Il riordino delle accise scattato a inizio anno e l'aumento senza sosta dei listini alla pompa portano oggi un litro di gasolio a costare 70,5 centesimi in più rispetto a settembre del 2025, con un aggravio di spesa da +35,2 euro a pieno - spiega il Codacons - Nello stesso periodo la benzina è rincarata del 26%, pari ad una maggiore spesa da 44,6 centesimi al litro, +22,3 euro a pieno. Dati che dimostrano come purtroppo il taglio delle accise non sia più una strada percorribile, e servano misure straordinarie per fronteggiare la corsa eccezionale dei carburanti e riportare i listini alla pompa a valori non solo accettabili, ma anche sostenibili da famiglie e imprese - conclude il Codacons. (ANSA).