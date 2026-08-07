(ANSA) - WASHINGTON, 07 AGO - Nelle ultime settimane, il generale Dan Caine, capo degli stati maggiori congiunti americani, ha detto in privato ad alti consiglieri di Donald Trump di trovare una via d'uscita dal conflitto con l'Iran. Lo rivelano fonti informate alla Cnn. L'opinione del generale, a sei mesi dall'inizio della guerra, è che le opzioni militari sul tavolo per un'escalation potrebbero rivelarsi controproducenti e difficilmente la sola potenza aerea consentirebbe di raggiungere gli obiettivi dichiarati dal presidente. "Caine sta cercando una via d'uscita", ha affermato una delle fonti. Il generale Caine non è il solo a ritenere che la guerra sia giunta a un bivio. Secondo le fonti, egli ha prospettato l'idea di trovare una via d'uscita con altri esponenti chiave dell'amministrazione, tra cui il direttore della Cia John Ratcliffe, il segretario di Stato Marco Rubio e il vicepresidente JD Vance. (ANSA).